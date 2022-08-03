«Завтракает за отдельным столом»: Шахназаров рассказал о райдере Гребенщикова

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» рассказал о райдере музыканта Бориса Гребенщикова.
«Мне показали райдер ребята, которые его возят. Борис Гребенщиков. Номер люкс. Музыканты. Номер по два человека. Ни телку привезти после концерта. Сами себя там ласкайте и любите. Дальше. Завтрак. Борис Борисович завтракает за отдельным столом, обедает и ужинает тоже. Музыканты за общим. Не люди они — пожрут».
Как отметил Шахназаров, Гребенщиков ездит на гастролях на БМВ или «мерседесе». «Музыканты ездят на микроавтобусе. Вот такой человек. Он экономит. У Гребенщикова неплохие музыканты. А вот текстов у него никогда не было. Там козлиное пение», — заявил Шахназаров.
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Напомним, что Борис Гребенщиков живет в последние годы в Лондоне. Он не раз негативно высказывался о России и ее жителях.