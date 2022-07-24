«Завтра уже свадьба»: резко похудевшая Саша Черно сделала заявление

Саша Черно и Иосиф Оганесян – одни из тех немногих пар, кто вышел из «Дома-2», действительно построив любовь. Участники проекта поженились и у них появился на свет сын Стефан, которому недавно исполнилось два годика.

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При этом Черно не скрывает, что постоянно конфликтует с мужем. Она обвиняет его в бесхарактерности и прочих грехах и периодически объявляет о разводе с Оганесяном.

На сей раз и вовсе обескуражила в соцсетях заявлением: «Завтра уже свадьба, а у меня нет платья. Может посоветуете в чем пойти? У меня вообще нет мыслей в голове». К счастью, оказалось, что Саша Черно просто идет на бракосочетание своей подруги, а вовсе не на свое, как подумали многие фолловеры.

Отметим, что в последнее время Саша сильно похудела. За несколько месяцев она сумела снизить свой вес со 170 килограммов до 113. Цель Саши — увидеть на весах двузначную цифру.