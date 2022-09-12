«Завтра они запретят контрацепцию, а послезавтра залезут в наши постели»: Арбатова высмеяла закон о чайлдфри

Писательница и эксперт различных телешоу Мария Арбатова выступила категорически против закона о чайлдфри.
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Напомним, в настоящее время депутаты Госдумы обсуждают возможность введения правового акта, направленного на запрет агитации намеренного бездетного образа жизни.
Мария Арбатова назвала этот законопроект «карикатурным» и не исключила, что он будет способствовать «размножению» школьниц, особенно в исламских регионах, в которых выросли авторы этого нововведения — Эльвира Аиткулова (Башкортастан) и Римма Утяшева (Татарстан).
«Дай волю Аиткуловым и Утяшевым, завтра они запретят контрацепцию, а после завтра и вовсе залезут с головой в наши постели, решая, что там можно делать, а что нельзя», — возмутилась Арбатова.
Источник: «Собеседник».