«Завтра они запретят контрацепцию, а послезавтра залезут в наши постели»: Арбатова высмеяла закон о чайлдфри

Напомним, в настоящее время депутаты Госдумы обсуждают возможность введения правового акта, направленного на запрет агитации намеренного бездетного образа жизни.

Мария Арбатова назвала этот законопроект «карикатурным» и не исключила, что он будет способствовать «размножению» школьниц, особенно в исламских регионах, в которых выросли авторы этого нововведения — Эльвира Аиткулова (Башкортастан) и Римма Утяшева (Татарстан).

«Дай волю Аиткуловым и Утяшевым, завтра они запретят контрацепцию, а после завтра и вовсе залезут с головой в наши постели, решая, что там можно делать, а что нельзя», — возмутилась Арбатова.

Источник: «Собеседник».