«Завтра мы едем!»: видео с Сергеем Пускепалисом за несколько часов до гибели

Во вторник, 20 сентября, трагически погиб известный российский актер Сергей Пускепалис. Артист попал в ДТП в Ярославской области. Его машина вылетела на встречку и врезалась в грузовик.

От сильного удара Пускепалис и водитель скончались на месте.

В Сети появилось видео за несколько часов до страшной аварии. На кадрах Сергей Пускепалис рассказывает о бронированном «Форде Транзит», который должен отправиться на Донбасс.

«Завтра мы едем, наносим камуфляж и 21-го отдаем машину подразделениям Донбасса», — говорит актер.

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