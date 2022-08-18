«Завтра он будет в «Лужниках» и все хавают»: Шахназаров – о концертах Кортнева в столице

Как отметил Шахназаров, «Несчастный случай» - группа одной песни. «У него очень такие покровители мощные. Ему прощают все. Никита Сергеевич Михалков про него говорил. Показывал видео, где он глумится над страной. Кортнев уже вернулся. Уже здесь. Завтра он будет в «Лужниках» и все будут хавать», - заявил Шахназаров.

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Напомним, что Алексей Кортнев не раз негативно высказывался о родной стране. При этом его концерты в России продолжаются.