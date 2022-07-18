Заворотнюк вышла на связь с поклонниками и поделилась хорошими новостями

Дочка Анастасии Заворотнюк сделала важное заявление. В последние недели знаменитость пошла на поправку.
Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк. Фото: соцсети звезды

Анастасия Заворотнюк является известной актрисой. Она много лет строила карьеру в кино. Но несколько лет назад артистка попала из поля зрения поклонников.

А позже родные сообщили, что она находится в больнице на лечении. Муж звезды Петр Чернышев не только продолжает работать, но и воспитывает маленькую дочку Милу.

Примечательно, что делится новостями о семье только дочка Заворотнюк Анна. Она долгое время жила в США, но вернулась в Россию, когда ее мама заболела.

А этим летом 26-летней наследницы звезды тоже появились проблемы со здоровьем. Она сообщила, что тяжело перенесла коронавирус. Восстановление заняло у начинающей фотомодели несколько недель.

Также Анна жаловалась на халатность врачей. Однако на днях она вышла на связь и поделилась хорошими новостями. 

«Дорогие, я с хорошими новостями, сегодня июль и завтра тоже! А значит, персики на ужин, веснушки на носу, распахнутые окна и прогулки в босоножках! А еще можно не до конца сушить волосы. А что для вас лето?» — заявила дочка звезды

Поклонники были рады, что Заворотнюк-младшая пошла на поправку и уже готова наслаждаться летом. 

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что сама актриса продолжает скрываться о посторонних глаз. Недавно появились слухи, что лечении якобы перестало помогать звезде «Моей прекрасной няни».

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