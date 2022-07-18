Заворотнюк вышла на связь с поклонниками и поделилась хорошими новостями

Также Анна жаловалась на халатность врачей. Однако на днях она вышла на связь и поделилась хорошими новостями.

«Дорогие, я с хорошими новостями, сегодня июль и завтра тоже! А значит, персики на ужин, веснушки на носу, распахнутые окна и прогулки в босоножках! А еще можно не до конца сушить волосы. А что для вас лето?» — заявила дочка звезды

Поклонники были рады, что Заворотнюк-младшая пошла на поправку и уже готова наслаждаться летом.

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Напомним, что сама актриса продолжает скрываться о посторонних глаз. Недавно появились слухи, что лечении якобы перестало помогать звезде «Моей прекрасной няни».