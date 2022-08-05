Заворотнюк в доме Чернышева подобрали замену

После объявления о болезни Анастасия Заворотнюк всего раз вышла на связь со своими поклонниками в соцсетях, показав первые рисунки дочери, а потом пропала надолго.

Однако, как пишет kinoafisha.info, Милу не оставляют в доме Петра Чернышева без заботы близких. На замену заболевшей матери, к девочке приходит родительница артистки Валентина Заворотнюк, а также ее старшая сестра Анна.