Заворотнюк в доме Чернышева подобрали замену

Маленькой дочери Анастасии Заворотнюк приходится все больше проводить времени с другими людьми.
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Global Look Press

В октябре 2018 года актриса Анастасия Заворотнюк родила своему мужу фигуристу Петру Чернышеву малышку Милу. С тех пор о ней мало что известно.

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После объявления о болезни Анастасия Заворотнюк всего раз вышла на связь со своими поклонниками в соцсетях, показав первые рисунки дочери, а потом пропала надолго.

Однако, как пишет kinoafisha.info, Милу не оставляют в доме Петра Чернышева без заботы близких. На замену заболевшей матери, к девочке приходит родительница артистки Валентина Заворотнюк, а также ее старшая сестра Анна.

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