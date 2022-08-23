Заворотнюк рассказала, от какого глупого шага ее остановил очень грамотный врач

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк, которая многим кажется просто идеальной красавицей, призналась фолловерам, что страдает комплексами.

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Ей категорически не нравятся ее передние зубы, которые длиннее всех остальных. Из-за этой особенности близкие Анны прозвали ее кроликом, чем только усилили ее переживания.

В юности она настолько сильно комплексовала из-за этой особенности, что даже решила сама подпилить зубы пилкой, но из-за боязни боли отказалась это сделать.

А когда попросила об этом своего стоматолога, тот категорически отверг эту мысль и уговорил ее оставить все, как есть. Анна Заворотнюк до сих пор очень благодарна врачу за это.