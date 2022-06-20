Заворотнюк обнажила загорелые стройные ножки на пляже в Бодруме

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна в Москве бывает лишь наездами. Большую часть времени красавица проводит в теплых странах.

Анна Заворотнюк перелетает с берега одного моря на другой. Так, за последнее время девушка отметилась в Таиланде, в Дубае, а сейчас отдыхает в Турции.

Местом для качественного релакса Анна Заворотнюк выбрала Бодрум. Во время отдыха она исправно пополняет микроблог роскошными снимками, на которых предстает на пляже.

На этот раз Анна Заворотнюк не стала демонстрировать свою красивую подтянутую фигуру, а ограничилась только видом загорелых ног.

На снимке в микроблоге дочь Анастасии Заворотнюк предстала развернутой спиной к камере, набросив поверх купальника белую рубашку. Анна привстала на носочки, чтобы ее ножки казались еще стройнее.