«Завистливые крысы!»: Бородина сорвалась матами на людей, которые не оценили ее настоящую внешность

Ксению Бородину разозлила реакция людей на ее фото из Интернета.
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети
 

В Сети Ксения Бородина увидела обсуждение своих фото, на них у нее якобы слетел фильтр. К примеру, блогер Лена Миро поспешила высказаться по поводу данных кадров, дав телеведущей лет 47 навскидку.

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Это сильно разозлило Ксению Бородину, и она не стала подбирать выражений, оценивая людей недовольных ее внешностью, сорвавшись на них матами.

«Завистливые крысы!» и «идите бродите», — сказала также фолловерам Ксения Бородина. Она посоветовала народу следить за собой, ухаживать, ходить в спортзал вместо того, чтобы обсуждать внешний вид знаменитостей.

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