Зависит от площади жилья: всех владельцев квартир ждет новый запрет!

В настоящее время в парламенте обсуждается новый запрет, который коснется всех владельцев квартир. Речь идет об ограничении на количество прописанных в жилом помещении граждан. Поскольку участились случаи возникновения «резиновых» квартир, депутаты решили вывести норму в правовое поле.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».

Так, количество прописанных в квартире будет связано с площадью квартиры, пишет сайт Konkurent. Помимо членов семьи зарегистрировать у себя дома посторонних можно лишь в том случае, если на них останется по 6 кв. м. Запрет не коснется прописки родственников. Новая инициатива связана с устранением такой реалии, как продажа микродолей, и особенно актуальна для жителей Москвы, где в одной квартире может быть до 50 а то и больше собственников.

Смотрите также