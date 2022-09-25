Завидуйте молча! Рудова припечатала хейтеров, осудивших ее за худобу

Как оказалось, худоба знаменитой блондинки не всем по нраву. Фолловеры написали звезде, что ей необходимо поправиться, да и вообще осудили ее образ жизни – дескать, должно надоесть всю жизнь недоедать.

Актриса в ответ припечатала подписчиков, заявив, что лично у нее любовь к еде не перевешивает любовь к себе.