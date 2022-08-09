«Завидовала Ротару всегда»: как на самом деле Пугачева относилась к украинской певице

Об отношениях Аллы Пугачевой и Софии Ротару много лет ходят слухи, люди судачат, что они всю жизнь тихо недолюбливают друг друга. И в этом есть доля истины, рассказали очевидцы.
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«Алла завидовала Ротару всегда. В этом не признавалась, но я чувствовал это по каким-то отдельным фразам. Например, когда мы делали ремонт в нашей новой квартире, Алла говорила: «Надо строить так, чтобы Соня увидела и повесилась от зависти!» - рассказывал бывший муж Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович.
Ранее Алла Пугачева гостила у Софии Ротару в ее 4-комнатной квартире в Ялте и была под впечатлением от нее. Ей очень не хотелось ударить в грязь лицом и показать, что она живет хуже заклятой подруги.
Бывший директор Аллы Борисовны Олег Непомнящий также вспоминал, как в конце 1970-х Алла Пугачева оказалась на гастролях в Ялте и попросила его сходить к Софии Ротару и пригласить ее на ужин и на концерт. Однако работница артистки заявила, что ее нет дома. Непомнящий и Пугачева были уверены – Ротару просто спряталась от них.
В другой раз Ротару согласилась прийти на ужин в Ялте, но вначале долго не появлялась, а потом картинно прилетела на вертолете, сбросила Пугачевой букет и знаками показала, что не будет присутствовать. Пугачева была в гневе.
Источник: «Собеседник».*
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