«Завидовала Ротару всегда»: как на самом деле Пугачева относилась к украинской певице

Об отношениях Аллы Пугачевой и Софии Ротару много лет ходят слухи, люди судачат, что они всю жизнь тихо недолюбливают друг друга. И в этом есть доля истины, рассказали очевидцы.

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«Алла завидовала Ротару всегда. В этом не признавалась, но я чувствовал это по каким-то отдельным фразам. Например, когда мы делали ремонт в нашей новой квартире, Алла говорила: «Надо строить так, чтобы Соня увидела и повесилась от зависти!» - рассказывал бывший муж Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович.

Ранее Алла Пугачева гостила у Софии Ротару в ее 4-комнатной квартире в Ялте и была под впечатлением от нее. Ей очень не хотелось ударить в грязь лицом и показать, что она живет хуже заклятой подруги.