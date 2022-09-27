«Завещания не оставил»: почему экс-жена хотела отказаться от наследства Грачевского

На днях состоялось очередное заседание суда по делу о наследстве Бориса Грачевского. В итоге первой жене режиссера Галине отказали в иске. Женщина, которая развелась с создателем «Ералаша» 12 лет назад, хотела получить свою долю имущества.
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А вот вторая экс-супруга Грачевского Анна, наоборот, хотела отказаться от наследства, несмотря на то что воспитывает десятилетнюю дочь мэтра Варвару. Анна не хотела трепать себе нервы судебными тяжбами.
Женщина надеялась, что ее бывший муж сам распорядился своим имуществом, разделив его по своему усмотрению и оставив большую часть вдове Екатерине и маленькому сыну Филиппу.
«Я думала, так все и распределится, но когда Катя сообщила мне, что никакого завещания Боря не оставил и что нам предстоит разделение наследственной массы, это было для меня как гром среди ясного неба», — рассказала Грачевская.
В итоге Екатерина и юристы уговорили Анну не выходить из наследства из-за дочки.
«Все-таки Василиса — дочь, и она имеет право на часть имущества, это было бы справедливо», — подытожила экс-супруга Грачевского в разговоре со StarHit.