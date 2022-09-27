«Завещания не оставил»: почему экс-жена хотела отказаться от наследства Грачевского

На днях состоялось очередное заседание суда по делу о наследстве Бориса Грачевского. В итоге первой жене режиссера Галине отказали в иске. Женщина, которая развелась с создателем «Ералаша» 12 лет назад, хотела получить свою долю имущества.

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А вот вторая экс-супруга Грачевского Анна, наоборот, хотела отказаться от наследства, несмотря на то что воспитывает десятилетнюю дочь мэтра Варвару. Анна не хотела трепать себе нервы судебными тяжбами.

Женщина надеялась, что ее бывший муж сам распорядился своим имуществом, разделив его по своему усмотрению и оставив большую часть вдове Екатерине и маленькому сыну Филиппу.