«Затыкают рот»: Иосиф Пригожин высказался о травле музыканта Юрия Бардаша

Продюсер Иосиф Пригожин осудил тех, кто критикует создателя группы «Грибы» Юрия Бардаша. Украинский музыкант подвергается на родине травле за то, что поддерживает действия России.

Пригожин возмущен этой ситуацией. По его мнению, на Украине всем, кто не согласен с официальной позицией властей:

«Затыкают рот и не дают возможности иметь собственную точку зрения, не дают другое представление о прекрасном, навязывая нам, лишая нас права говорить», - сообщает телеканал «360».

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Напомним, Юрий Бардаш – музыкант, продюсер и хореограф, создатель музыкальных групп «Грибы» и Quest Pistols. В своих песнях Бардаш осуждает притеснение русскоязычных жителей Украины.