Зато про фильтры не забыла: Бузова без белья экстремально распахнула халат

Экс-звезда шоу «Дом-2», певица Ольга Бузова докладывает про свой каждый шаг поклонникам в соцсетях. Девушка едва ли не 24 часа онлайн, и люди видят, как она встает по утрам или ложится спать.

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На этот раз звезда показала свои сборы к съемкам. Макияж и укладка обязательно сопровождались комментариями и селфи певицы, и в какой-то момент она так разошлась, что распахнула свой халатик, под которым не оказалось белья. Но красотку это не смутило – она продолжила вещать зрителям. Зато не забыла наложить фильтры, чтобы выглядеть эффектнее.