«Зато модно»: Полина Гагарина выкрасила брови в пепельный цвет и стала неузнаваема

Полина Гагарина является одной из самых популярных исполнительниц в России. Недавно она выпустила новый трек, который записала в дуэте с Димой Биланом. Певица в 35 лет следит за фигурой и регулярно обновляет гардероб. Несмотря на свою занятость, она также успевает посвящать время сыну Андрею и дочке Мие.
На этот раз Гагарина решила поэкспериментировать с образами. Если раньше она облачалась в комбинезоны и вечерние платья, а прическу оставляла привычную — удлиненное каре, то теперь певица решила пойти по стопам Ким Кардашьян, которая выбелила себе брови для съемок в журнале.
На новом фото Полина позировала с бровями, который ей специально осветлили до платинового оттенка. При этом певица была без макияжа. Артистка выглядела так необычно, что поклонники с трудом ее узнали.
«Пока держатся, но не сильно. Зато модно. Но ненадолго», — призналась она.
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Полина Гагарина. Фото: соцсети звезды
Поклонники стали бурно обсуждать преображение Гагариной. Многие отметили, что раньше она выглядела более естественно. «Ой, как странно», «Я бы вообще вас не узнала», «Как брови меняют человека», «Просто Ким! Прям дежавю», «Ой, Полина? Серьезно?», «Другой человек», «Верните прежнюю Полю», — стали писать пользователи Сети.