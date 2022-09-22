«Зато модно»: Полина Гагарина выкрасила брови в пепельный цвет и стала неузнаваема

На новом фото Полина позировала с бровями, который ей специально осветлили до платинового оттенка. При этом певица была без макияжа. Артистка выглядела так необычно, что поклонники с трудом ее узнали.

«Пока держатся, но не сильно. Зато модно. Но ненадолго», — призналась она.

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