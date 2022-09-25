Затмила всех: Пугачева засветилась на тусовке в супертрендовом платье-жакете и ботинках челси

Удивительной силой духа, конечно, обладает Алла Пугачева. В тот момент, когда ее мужа Максима Галкина* Минюст признает иноагентом, она и в ус не дует – является на вечеринку со старыми приятелями и веселится по полной.

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Правда, есть мнение, что Примадонна уже не собирается воссоединяться с супругом, но пока она ведет себя так, будто они вместе. Например, звезда написала пост в поддержку мужа, требуя и ее признать иностранным агентом.

Ну а пока суть да дело, Алла Пугачева пришла к Игорю Николаеву, который отметил выход своих пьес, и продемонстрировала, как похорошела в России. Знаменитость заметно похудела, обновила прическу и приобрела суперактуальные наряды: ботинки челси и коротенькое платье-жакет. Звезда в свои 73 года смогла по трендовости образа и стилю затмить всех присутствующих знаменитостей.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.