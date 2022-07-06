Миддлтон в небесно-голубом платье в горох предстала на Уимблдоне с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон является женой принца Уильяма. Она не только стала членом королевской семьи, но и завоевала любовь англичан. Герцогиня Кембриджская регулярно выходит в свет, выбирая женственные наряды.

При этом она воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Этим летом у пары особенно много важных мероприятий.