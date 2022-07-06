Миддлтон в небесно-голубом платье в горох предстала на Уимблдоне с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон является женой принца Уильяма. Она не только стала членом королевской семьи, но и завоевала любовь англичан. Герцогиня Кембриджская регулярно выходит в свет, выбирая женственные наряды.
При этом она воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Этим летом у пары особенно много важных мероприятий.
Недавно Миддлтон посетила музей, где был представлен ее официальный портрет с мужем. На картине ее изобразили в одном из нарядов ее любимого бренда. А вот 5 июля супруги отправились на теннисный матч, который прошел в рамках турнира Уимблдон.
На трубунах Кэтрин предстала в струящемся небесно-голубом платье Alessandra Rich в горох. Лук дополнили белые туфли и сережки с жемчугом. Также она решила надеть очки в роговой оправе Finlay К слову, стоят они всего 10500 рублей, поэтому не удивительно, что их скупили за один час, после выхода герцогини в свет.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
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Отметим, что Миддлтон – большая поклонница тенниса, и она старается не пропускать турнир, проходящий ежегодно. Впервые на трибунах ее заметили еще в 2011 году, когда она не была невестой принца.
На этот раз поклонники осыпали ее комплиментами. Герцогиня Кембриджская затмила всех на трибунах. Более того, она без стеснения выражала эмоции, что делает не часто.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press