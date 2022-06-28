Затмила невесту: Пынзарь в «золотом» мини-платье по фигуре устроила танцы на свадьбе подруги

Экс-участница «Дома-2», которая до недавнего момента была еще и ведущей телестройки, Дарья Пынзарь погуляла на свадьбе у подруги.

Видео, на котором теледива запечатлела фрагмент торжества, появилось в соцсетях Пынзарь.

В кадре красавица-невеста вместе со своими подругами лихо отплясывает прямо на пороге ЗАГСа.

Безусловно, всеобщее внимание к себе привлекла Дарья Пынзарь. Звезда явилась на торжество в «золотом» мини-платье по фигуре и туфлях на шпильке. Дарья Пынзарь лихо отплясывала, демонстрируя свою фигуру и покачивая бедрами.

Поклонники Дарьи Пынзарь заявили, что она явно затмила собой невесту. На видео хочется рассматривать Дарью, а не главный действующий персонаж любой свадьбы.