Засветила трусы: 39-летняя Ксения Бородина отметилась в остромодном бомбере и приспущенных джинсах

Ксения Бородина является ведущей шоу «Дом-2». Проект позволил ей прославиться. Примечательно, что Ксения разбогатела и теперь предпочитает регулярно путешествовать и пополнять гардероб люксовыми обновками. В прошлом году она пережила развод с Курбаном Омаровым. Звезда теперь чаще выходит в свет и делится смелыми кадрами.
Этой осенью Бородина вернулась из Европы. Она ездит на съемки, проводит свободное время с дочками. Примечательно, что иногда телеведущая хвастается цветами, которые ей дарит таинственный воздыхатель. А 4 октября она решила похвастаться новым образом.
На этот раз Бородина облачилась в джинсы с низкой посадкой и алый бомбер-дутик, который является трендом сезона. Свой молодежный аутфит она дополнила кедами и кепкой. Она отказалась от макияжа. Ксения поддержала один смелый тренд — засветила трусы, которые торчали из-под джинс. Она покрасовалась перед зеркалом.
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Поклонники были удивлены. Многие отметили, что в 39 лет подобные наряды носить не стоит.
«Как-то слишком», «Ксюша, это панталоны?», «Все молодитесь», «Уже осень, а вы трусами светите», «Крайне странно на взрослой женщине видеть такой прикид», «Ну тут слов нет», «Даже не сразу осознала, что это белье торчит», — стали писать пользователи Сети.