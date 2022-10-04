Засветила трусы: 39-летняя Ксения Бородина отметилась в остромодном бомбере и приспущенных джинсах

На этот раз Бородина облачилась в джинсы с низкой посадкой и алый бомбер-дутик, который является трендом сезона. Свой молодежный аутфит она дополнила кедами и кепкой. Она отказалась от макияжа. Ксения поддержала один смелый тренд — засветила трусы, которые торчали из-под джинс. Она покрасовалась перед зеркалом.

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