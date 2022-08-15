Засветила свой пятый размер: Настя Балинская из «Дома-2» показала упругую грудь в платье из трех кусочков ткани

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Балинская когда-то была девушкой с лишним весом. Но в какой-то момент она решила стать обладательницей стройных, но при этом женственных форм. И стала.

Микроблог Анастасии Балинской — это демонстрация ее красивого, подтянутого тела.

Сейчас красотка отдыхает в Кемере. В Турции она облачается в яркие, подчеркивающие ее точеную фигуру наряды.

На этот раз Анастасия Балинская предстала в мини-платье, состоящем из трех кусочков ткани, лифа и обтягивающей юбки.