Засветила свой пятый размер: Настя Балинская из «Дома-2» показала упругую грудь в платье из трех кусочков ткани

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Балинская когда-то была девушкой с лишним весом. Но в какой-то момент она решила стать обладательницей стройных, но при этом женственных форм. И стала.
Микроблог Анастасии Балинской — это демонстрация ее красивого, подтянутого тела.
Сейчас красотка отдыхает в Кемере. В Турции она облачается в яркие, подчеркивающие ее точеную фигуру наряды.
На этот раз Анастасия Балинская предстала в мини-платье, состоящем из трех кусочков ткани, лифа и обтягивающей юбки.
«Будь как море. Поволнуйся и успокойся», — написала под своим снимком Анастасия Балинская.
Анастасия Балинская показала грудь. Фото: соцсети
Откровенный наряд не смог прикрыть грудь Анастасии Балинской. На фото все прелести девушки отлично видны. Поклонники к такому не смогли остаться равнодушными. Кое-кто даже поинтересовался, какой же у Анастасии размер груди. Она скромно ответила, что 4,5. Почти пятый.
«Настя — красотка», «Очень яркая и женственная», «Насть, какой объем?» — высказались в Сети.
«450» — ответила Балинская.