Засветила целлюлит: постройневшая Саша Черно из «Дома-2» в розовом бикини покрасовалась у бассейна

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно в очередной раз поддержала свое реноме девушки смелой, бодипозитивной и не страдающей от комплексов по поводу своего тела и фигуры.

Хоть Саша Черно за последние несколько месяцев и избавилась от более пятидесяти килограммов лишнего веса, но ее формы пока еще очень далеки от идеальных. Сашу Черно сей факт нисколько не смущает.

Брюнетка смело демонстрирует свое несовершенное тело — большой живот, целлюлит и прочие нюансы, облачаясь в бикини, тогда как для дам ее пропорций существуют слитные купальники.

На днях Саша Черно вместе с сестрой отдыхала у бассейна, нарядившись в ярко-розовое бикини и показав все свои недостатки.

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