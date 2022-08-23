Застукали с мужем: Утяшева бесстыдно задрала одежду, показав под ней запретное (фото)

Звезды много времени проводят на яхте, радуясь морским прогулкам, и на роскошных пляжах, где Ляйсан Утяшева демонстрирует прекрасную фигуру.

Одно из своих пляжных фото ведущая выставила в свой телеграм. На нем звезда игриво задирает одежду, показывая трусики от купальника и живот.