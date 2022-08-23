Застукали с мужем: Утяшева бесстыдно задрала одежду, показав под ней запретное (фото)

Ляйсан Утяшева обладает роскошной фигурой, слов нет.
Ляйсан Утяшева.

Ляйсан Утяшева. Фото: Global Look Press

Ляйсан Утяшева и Павел Воля после отдыха на родине гимнастки в Башкирии решили немного насладиться люксом и отличным качеством услуг, поэтому звезды отправились в Турцию в отель высшего разряда.

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Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети

Звезды много времени проводят на яхте, радуясь морским прогулкам, и на роскошных пляжах, где Ляйсан Утяшева демонстрирует прекрасную фигуру.

Одно из своих пляжных фото ведущая выставила в свой телеграм. На нем звезда игриво задирает одежду, показывая трусики от купальника и живот.

«Самые лучшие кадры — случайные. Глазами Паши», — подписала кадр Ляйсан Утяшева.

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