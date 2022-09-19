Застрял в пробке: Джо Байден опоздал на похороны к Елизавете II

В понедельник, 19 сентября, в Лондоне хоронят королеву Елизавету II. Прощание с Ее Величеством завершилось в Вестминстер-холле. И сейчас в Вестминстерское аббатство прибывают гости, которые будут участвовать в траурной церемонии.

Журналисты Daily Mail передают, что президент США Джо Байден опоздал на похоронную процессию. По данным СМИ, бронированный лимузин главы Белого дома застрял в утренней лондонской пробке.

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В Лондон уже прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Также в Великобританию приехала делегация от папы римского. Самого его не будет из-за плохого самочувствия.