Застолий не устраивайте: как правильно провести день Ивана Купалы, чтобы привлечь в дом достаток и любовь

Самой волшебной ночью в году считается новогодняя. Но оказывается, что сказочной силой обладает еще и ночь с 6 на 7 июля. И если правильно, с чувством, с толком и соблюдая все традиции предков-язычников ее провести, то будет нам счастье в виде любви и достатка в доме.

7 июля отмечается день Ивана Купалы, в прошлом древние славяне проводили в этот день много обрядов. Кое-какие сохранились и по сей день.

Экстрасенс и парапсихолог Вера Райская рассказала, что можно сделать прямо в квартире, чтобы привлечь в дом богатство и любовь.