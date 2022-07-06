Застолий не устраивайте: как правильно провести день Ивана Купалы, чтобы привлечь в дом достаток и любовь

Эксперт рассказала, как провести старинные обряды, притягивающие счастье, прямо в своей квартире.
Как провести день Иваны Купалы

Специалист рассказала, как провести день Ивана Купалы Фото: Global Look Press

Самой волшебной ночью в году считается новогодняя. Но оказывается, что сказочной силой обладает еще и ночь с 6 на 7 июля. И если правильно, с чувством, с толком и соблюдая все традиции предков-язычников ее провести, то будет нам счастье в виде любви и достатка в доме.

7 июля отмечается день Ивана Купалы, в прошлом древние славяне проводили в этот день много обрядов. Кое-какие сохранились и по сей день.

Экстрасенс и парапсихолог Вера Райская рассказала, что можно сделать прямо в квартире, чтобы привлечь в дом богатство и любовь.

 

  • Чтобы уберечь дом от негатива, сорвите чертополох и закрепите над входной дверью.
  • Под дверной коврик положите свежесорванную полынь — она закроет вход для людей со злыми мыслями.
  • Любовь принесет букет из нечетного количества цветков иван-да-марьи, перевязанный красной лентой и поставленный у окна.
  • Чтобы улучшить здоровье, следует омыть тело водой (обязательно начиная с головы) и произнести фразу: «Куда вода, туда и беда, а мне любовь и здоровье».

Пышных застолий в этот день не устраивают. Наши предки на Ивана Купалу ели кашу-оберег из перемолотого ячменя, поливая ее маслом. Ячмень вполне можно заменить овсянкой.

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По материалам 5-tv.ru.

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