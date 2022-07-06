Застолий не устраивайте: как правильно провести день Ивана Купалы, чтобы привлечь в дом достаток и любовь

Самой волшебной ночью в году считается новогодняя. Но оказывается, что сказочной силой обладает еще и ночь с 6 на 7 июля. И если правильно, с чувством, с толком и соблюдая все традиции предков-язычников ее провести, то будет нам счастье в виде любви и достатка в доме.
7 июля отмечается день Ивана Купалы, в прошлом древние славяне проводили в этот день много обрядов. Кое-какие сохранились и по сей день.
Экстрасенс и парапсихолог Вера Райская рассказала, что можно сделать прямо в квартире, чтобы привлечь в дом богатство и любовь.
- Чтобы уберечь дом от негатива, сорвите чертополох и закрепите над входной дверью.
- Под дверной коврик положите свежесорванную полынь — она закроет вход для людей со злыми мыслями.
- Любовь принесет букет из нечетного количества цветков иван-да-марьи, перевязанный красной лентой и поставленный у окна.
- Чтобы улучшить здоровье, следует омыть тело водой (обязательно начиная с головы) и произнести фразу: «Куда вода, туда и беда, а мне любовь и здоровье».
Пышных застолий в этот день не устраивают. Наши предки на Ивана Купалу ели кашу-оберег из перемолотого ячменя, поливая ее маслом. Ячмень вполне можно заменить овсянкой.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
По материалам 5-tv.ru.
Смотрите также