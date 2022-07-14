«Он заставлял Стоцкую и Лорак переодеваться в домработниц»: Шахназаров — о любовных утехах Киркорова

Ранее домработница Филиппа Киркорова Людмила Дороднова заявила, что у поп-короля хватало женщин. В пример она привела Ани Лорак и Анастасию Стоцкую, намекая, что она музыканту для любовной связи была не нужна.

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Напомним, что Ани Лорак — близкая подруга Филиппа Киркорова. С Анастасией Стоцкой у поп-короля и вовсе был роман.