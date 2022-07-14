«Он заставлял Стоцкую и Лорак переодеваться в домработниц»: Шахназаров — о любовных утехах Киркорова

Как отметил журналист, звезды мыли в доме поп-короля полы.
Филипп Киркоров и Ани Лорак

Филипп Киркоров и Ани Лорак. Фото: Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров в эфире шоу «Полный абзац» заявил, что поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров унижал певиц Анастасию Стоцкую и Ани Лорак.

«Он заставлял Стоцкую и Лорак переодеваться в домработниц. Мыть полы. Такие вот новости».

Ранее домработница Филиппа Киркорова Людмила Дороднова заявила, что у поп-короля хватало женщин. В пример она привела Ани Лорак и Анастасию Стоцкую, намекая, что она музыканту для любовной связи была не нужна.

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Напомним, что Ани Лорак — близкая подруга Филиппа Киркорова. С Анастасией Стоцкой у поп-короля и вовсе был роман.

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