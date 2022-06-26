«Заставил меня сделать его крестным»: Разин вторгся в семью Шатунова и манипулировал певцом

Незадолго до смерти Юрия Шатунова суд поставил точку в многолетнем споре артиста с бывшим продюсером коллектива «Ласковый май» Андреем Разиным. Согласно его постановлению, авторство песен, которые заслужили статус бессменных хитов группы вроде «Седой ночи», «Белых роз», «Ласкового мая», было закреплено за Шатуновым.

Вместе с тем Разин планировал продолжить разбирательство в Америке, где решения нашего суда не имеют силы.

Любопытно, что экс-продюсер «Ласкового мая» ранее воздействовал на Юрия Шатунова не только через хитрость и букву закона. Как утверждал сам музыкант, он намеренно вторгся в его семью и изнутри оказывал давление.

«Я являюсь заложником этих песен, которыми он обладает. Пользуясь этим, Разин принуждением и манипуляцией заставил меня сделать его крестным моего сына. Но за 13 лет он ни разу даже не позвонил мальчику по телефону», — рассказывал Шатунов в прямом эфире передачи «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1».

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также