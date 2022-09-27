«Заставил Курникову ревновать?»: зачем Иглесиас показал у себя в соцсетях горячий поцелуй с незнакомкой

Анна Курникова, как считают поклонники, пришла в неистовство, увидев, каким шалостям ее испанский муж придается на концертах.

Энрике Иглесиас расцеловался с поклонницей, которая повисла у него на шее. Не остановило красотку и то, что в зале рядом со сценой стоял ее муж, вблизи наблюдая за всем происходящим.

Так, испанский певец вполне мог схлопотать оплеуху от разгневанного мужа. Однако обошлось. Интересно, учинила ли Анна Курникова дома взбучку своему любвеобильному испанцу.

Кстати, Иглесиас даже не попытался скрыть свою оплошность. Певец поделился весьма смелыми кадрами в своих соцсетях, совершенно не заботясь о том, что подумает его вторая половинка.

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«Мало того что с чужой бабой поцеловался, так еще всем это бесстыдство показал», «Дома жена, а он с какой-то дамочкой целуется», «Жалко Анечку! Как она это только терпит», «Заставил Курникову ревновать?», «Его бы в нокаут любая жена отправила! Такое в соцсетях! Да как же!», «У Курниковой стальные нервы», «Как он мог?» — стали писать фолловеры.

Поклонники так и не смогли понять, зачем испанский певец показал видеоролик поцелуя с поклонницей в своих соцсетях. Возможно, Энрике хотел доказать, что все еще пользуется популярностью у представительниц прекрасного пола.