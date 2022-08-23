Заскучал по родине? Максим Галкин вспомнил фестиваль арбузов в Астрахани

Сбежавший из страны Максим Галкин сейчас находится не только вдали от родного дома, но и от семьи – он покинул жену и детей, чтобы уехать на заработки в Польшу. В рамках гастролей по Европе у комика множество стран, которые он собирается посетить. А вот России в этом списке нет по-прежнему.
Судя по всему, Галкин затосковал по родной стране. Иначе как объяснить, что он рассказал своим подписчикам в микроблоге про фестиваль арбузов, который традиционно планируется в Астрахани в ближайшее время.
«Друзья, если в жизни и осталось место для праздника, то пусть его займет фестиваль арбузов в Астрахани», - начал Галкин свой пост.
Однако, оказалось, что это – реклама. Ранее муж Пугачевой жаловался, что потерял рекламные контракты, и, видимо, из-за отсутствия доходов не гнушается зарабатывать на российской аудитории и жителях Астрахани.