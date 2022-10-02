Зареванные, скорбно молчаливые: Апина привела красавицу-крестницу Моисеева на панихиду с ним

На Троекуровском кладбище проходит гражданская панихида по Борису Моисееву. Проститься с музыкантом пришли: Сергей Пенкин, Николай Басков, Лолита Милявская, любимый модельер Аллы Пугачевой - Игорь Гуляев и многие другие.

Певица Алена Апина прибыла на кладбище в сопровождении дочери. Ксении 20 лет, ее родила суррогатная мама. Борис Моисеев был крестным отцом девушки. Обе прошли мимо журналистов в скорбном молчании и с грустными заплаканными лицами. Апина несла букет розовых роз.

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Как передает наш спецкор, общаться с прессой артистка не захотела. Дочка Апиной следовала за матерью по пятам. Кстати, дочка Алены выросла настоящей красавицей. Она не смогла пропустить прощание с крестным отцом.