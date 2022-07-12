Заработать не получится: вернувшуюся в Россию Юлию Ауг убрали из спектаклей

Актриса театра и кино Юлия Ауг долгое время зарабатывала на российских площадках. После весенних событий она осудила происходящее и сбежала в Эстонию, открестившись от русских корней. Многие пожелали ей вслед не возвращаться, раз уж наша страна ей так не мила. Но недавно актриса вернулась, заявив, что она просто «мотается» между двумя странами – мол, в Эстонии прошло ее детство, и там она бывает часто.

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Однако, многие знаменитости выступили против вернувшейся Ауг, фамилии которых уже появились в афишах театров. Яна Поплавская, например, потребовала очистить нашу культуру от таких звезд. И накануне оказалось, что театры отказались сотрудничать с Ауг.

В Театре.doc вместо Ауг будет выступать другая актриса, спектакли состоятся 27 июля и 16 августа. Петербургский «Приют комедианта» тоже открестился от скандальной звезды – спектакль «Это все она» 21 августа не состоится, сообщает сайт «Абзац».

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