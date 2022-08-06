«Зарабатывала в России, сколотила здесь состояние»: Гребенщиков – о «плюнувшей в колодец» Лободе

Певица Светлана Лобода сделала блестящую карьеру в России, став топовой артисткой, востребованной и высокооплачиваемой в нашей стране. Но минувшей весной все изменилось. Выступив против происходящего на юго-востоке Европы, артистка сбежала из России и стала поддерживать родную страну, но и там ее сочли неискренней.
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Сейчас Лобода пробует начать новую жизнь и поселилась с дочками в Латвии. Она перестала заниматься музыкой, стала домохозяйкой и планирует свою старость. Певец Михаил Гребенщиков, известный по своему участию в проекте «Фабрика звезд», оценил дела Лободы и предположил, что теперь ей одна дорога – пробовать выступать в Европе. Ведь, напомним, исполнительнице запретили въезд в Россию на 50 лет.
«Если ты себя считала украинкой и зарабатывала в России, сколотила здесь состояние, мне кажется, это не совсем гоже – плевать туда, где ты самореализовалась и стала звездой. И это происходит со всеми поголовно с украинскими моими коллегами. Все заработали, обогащались, и все сразу начали плевать в Россию», - недоумевает артист в беседе с сайтом «Экспресс-газета».