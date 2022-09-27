«Запросила 250 тысяч евро за выступление»: сколько Лобода зарабатывала в России

Светлана Лобода много лет успешно гастролировала по России. Однако большую часть доходов певицы составляли гонорары за корпоративы.

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По словам директора концертного агентство RocketBooking Антона Добрина, в свое время экс-солистка «ВИА Гры» брала по 85 тысяч евро за каждое частное выступление.