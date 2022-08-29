«Запрещено включать душ»: Собчак пожаловалась на трудности, с которым столкнулась на Лазурном берегу

Но потом супруг покинул ведущую и вернулся в Россию, а блондинка благополучно осталась за границей.

Позже по прилете в Москву она поделилась со своими поклонниками в личном блоге трудностями, которые она испытала в Европе.

«На Лазурном берегу уже месяц не работают публичные души. То есть на пляже теперь не смоешь соленую воду. Я такого не помню за всю жизнь. Запрещено включать души в связи с засухой и экономией энергоресурсов», — написала Собчак.