«Запрещено изучать русский язык»: Симоньян обозначила сроки взятия Николаева

Напомним, что Маргарита Симоньян - одна из самых популярных телеведущих в России. На днях она была модератором на выступлении президента Владимира Путина на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

Николаев - город в южной части Украины, административный центр Николаевской области и Николаевского района. Один из крупнейших экономических центров юга Украины. Появление города связано со строительством кораблестроительной верфи.

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