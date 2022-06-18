«Запрещено изучать русский язык»: Симоньян обозначила сроки взятия Николаева

Телеведущая возмущена, что в этом городе Украины так относятся к русским.
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Global Look Press

Телеведущая Маргарита Симоньян в «Телеграм» отреагировала на сообщения, что в украинском городе Николаев с первого сентября запрещено изучать русский язык.

«С первого сентября в школах Николаева запрещено изучать русский язык. Значит, надо брать Николаев до первого сентября».

Напомним, что Маргарита Симоньян - одна из самых популярных телеведущих в России. На днях она была модератором на выступлении президента Владимира Путина на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

Николаев - город в южной части Украины, административный центр Николаевской области и Николаевского района. Один из крупнейших экономических центров юга Украины. Появление города связано со строительством кораблестроительной верфи.

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