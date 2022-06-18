«Запрещено изучать русский язык»: Симоньян обозначила сроки взятия Николаева

Телеведущая Маргарита Симоньян в «Телеграм» отреагировала на сообщения, что в украинском городе Николаев с первого сентября запрещено изучать русский язык.
«С первого сентября в школах Николаева запрещено изучать русский язык. Значит, надо брать Николаев до первого сентября».
Напомним, что Маргарита Симоньян - одна из самых популярных телеведущих в России. На днях она была модератором на выступлении президента Владимира Путина на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
Николаев - город в южной части Украины, административный центр Николаевской области и Николаевского района. Один из крупнейших экономических центров юга Украины. Появление города связано со строительством кораблестроительной верфи.