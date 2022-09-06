«Запрещенку кушаете?»: жена Николаева тонко подколола Муцениеце за поход с детьми в McDonald’s в Риге

Агата Муцениеце вместе с детьми съездила в Латвию. Первое сентября и торжественную линейку в школе троица пропустила. Павел Прилучный даже погрустил из-за того, что не смог отвести отпрысков на праздник. Однако те про отца за границей и не вспоминали. Вместе с мамой Агатой ходила по ресторанам, посещали экскурсии и гуляли по Риге.

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Муцениеце первым делом сводила детей в рижский ресторан быстрого питания. Угоститься фастфудом они решили в McDonald’s.