«Запрещенку кушаете?»: жена Николаева тонко подколола Муцениеце за поход с детьми в McDonald’s в Риге

Агата Муцениеце вместе с детьми съездила в Латвию. Первое сентября и торжественную линейку в школе троица пропустила. Павел Прилучный даже погрустил из-за того, что не смог отвести отпрысков на праздник. Однако те про отца за границей и не вспоминали. Вместе с мамой Агатой ходила по ресторанам, посещали экскурсии и гуляли по Риге.
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Муцениеце первым делом сводила детей в рижский ресторан быстрого питания. Угоститься фастфудом они решили в McDonald’s.
Дети Агаты Муцениеце — сын Тимофей и дочка Мия в McDonald’s. Фото: личный архив
Жена именитого композитора Игоря Николаева в шутку тонко подколола Агату Муцениеце за то, что та не упустила случая сытно поесть в McDonald’s. Юлия Проскурякова не оставила свежее фото актрисы в микроблоге без внимания. «Запрещенку кушаете?» — упрекала Агату жена музыканта, добавив, что это просто шутка.
Кстати, актриса уже привезла детей в Москву и показала, как ведет их в школу с рюкзаками. А вот Павла Прилучного рядом со школьниками поклонники не заметили.