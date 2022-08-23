«Запоминается, есть будущее»: Гребенщиков оценил музыкальный потенциал певца Shaman

Артист считает, что людей на эстраде надо расценивать исходя из талантов, а не идейного содержания их композиций.
Shaman

Shaman. Фото: Global Look Press

Выпускник «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков высказался о популярном ныне певце Shaman, сопоставив его с ширпотребом, который выдают современные тиктокеры.

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«Плохой, хороший, как угодно можно к нему относиться, но из-за профессионализма, голоса, внешне этот человек запоминается по своему музыкальному материалу, и я думаю, у него есть будущее. А «Ягодку-малинку» попрыгать — не знаю, насколько у человека с таким репертуаром может быть будущее», — прокомментировал Гребенщиков.

По мнению музыканта, большинство тиктокеров — обычные серые мыши, без харизмы и индивидуальности.

И дреды, золотые зубы, тату на лбу тут не помогут. Это не является оригинальностью, скорее говорит о банальности, уверен Михаил.

Источник: Telegram-канал «Звездач».

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