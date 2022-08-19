Заплатят другие: Брэд Питт урегулировал 20-миллионный иск с пострадавшими от урагана Катрина

Мало было Брэду Питу проблем с бывшей женой, так он еще судился с жертвами урагана Катрина.

Еще в 2018 году актеру и его фонду Make It Right Foundation предъявили иск на 20,5 миллиона долларов из-за некачественных домов, построенных в Новом Орлеане после ненастья. Кинозвезда собрала деньги, дабы обеспечить пострадавших новым жильем, а в итоге было построено нечто непригодное для жизни. Людям пришлось проводить дополнительные ремонты, а затем они справедливо потребовали компенсации от голливудского красавчика.

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Спустя несколько лет претензию удалось урегулировать в досудебном порядке. Пострадавшим выплатят компенсации, вот только раскошелится не сам Питт, а некоммерческая экологическая организация Global Green. 18 августа Брэд сделал официально заявление, в котором поблагодарил эту структуру.

«Мы сотрудничали в первые дни после Катрины, и нам очень повезло, что Global Green постоянно и щедро помогает решать проблемы, связанные с этими домами и другими нуждающимися. Надеемся, что данное соглашение позволит всем рассчитывать на другие возможности для дальнейшего укрепления этого гордого сообщества в будущем», — цитирует актер издание Page Six.

По информации портала, 107 домовладельцев будут иметь право на получение по 25 тысяч долларов каждый в качестве компенсации за предыдущий ремонт. Хотя сами дома стоили примерно по 150 тысяч, но оказались такими, что их проще снести и построить заново, чем отремонтировать.