Запирался в гримерке и никого к себе не пускал: коллеги Анатолия Белого рассказали, как он вел себя перед уходом из МХТ имени Чехова

Актер Анатолий Белый 29 июня уволился из МХТ имени Чехова. За некоторое время до ухода из театра, по свидетельству его коллег, Анатолий Белый вел себя довольно странно.
Актеры рассказывали, что Анатолий Белый перестал общаться практически со всеми, не посещал репетиций. Приходя в театр, закрывался в своей гримерке и держал всех на расстоянии.
Анатолий Белый не посещал актерский буфет и не всегда выходил на общий поклон, отыграв спектакль.
В театр Анатолий Белый приходил с лицом, полным скорби, говоря о том, что не может улыбаться и радоваться жизни.
В последний раз Анатолий Белый побывал в МХТ имени Чехова уже после того, как написал заявление об уходе. Поводом для его визита в театр стал банкет по случаю закрытия сезона.
На нем Анатолий Белый выступил с прощальной речью, поблагодарив тех, кто привел его в МХТ, но забыв упомянуть свою погибшую экс-супругу, актрису Марину Голуб.
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По материалам «МК».