Запирался в гримерке и никого к себе не пускал: коллеги Анатолия Белого рассказали, как он вел себя перед уходом из МХТ имени Чехова

Актер Анатолий Белый 29 июня уволился из МХТ имени Чехова. За некоторое время до ухода из театра, по свидетельству его коллег, Анатолий Белый вел себя довольно странно.

Актеры рассказывали, что Анатолий Белый перестал общаться практически со всеми, не посещал репетиций. Приходя в театр, закрывался в своей гримерке и держал всех на расстоянии.

Анатолий Белый не посещал актерский буфет и не всегда выходил на общий поклон, отыграв спектакль.