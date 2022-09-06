Запашный сравнил высказывание Лободы о номере один в России с оргазмом

Дрессировщик Эдгард Запашный в «Телеграме» высказался о смелом высказывании певицы Светланы Лободы.
«Что такое верх самолюбия? Это когда ты в оргазме кричишь свое имя».
Ранее Светлана Лобода огорошила смелым высказыванием.
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«Я потеряла очень многое. Я была номером один среди артистов в России. Я не преуменьшаю значимость того карьерного роста, того пути, который был там. Тот успех, который Россия мне дала. Но я не могу идти на сделку со своей совестью», — заявила Лобода.