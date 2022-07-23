Запашный с твердой уверенностью описал будущее Пугачевой и Галкина в случае возвращения в Россию

Представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный со стопроцентной уверенностью описал будущее Аллы Пугачевой и Максима Галкина в случае их возвращения в Россию. По мнению народного артиста РФ, другого сценария быть не может.

«Если они вернутся в Россию, я убежден, что ничего плохого с ними не произойдет», — считает Запашный. «Они граждане страны. Никто у них ничего не отнимал. Против них не применено никаких санкций. Захотят – вернутся. Не захотят – не вернутся. Ничего страшного», — объяснил свою позицию артист, добавив, что, вероятнее всего, отношение поклонников

Телеведущий при этом считает, что большинство поклонников пересмотрят свое отношение к Максиму Галкину, не раз публично критиковавшего свою страну.

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Ранее Эдгард Запашный заявил, что не поддерживает позицию Максима Галкина, позволяющего себе критику в адрес России. Вместе с тем он обратил внимание, что юморист имеет право высказывать свои мысли.

Источник: «КП-Екатеринбург».