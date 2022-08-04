Запашный рассказал о пробелах в образовании Лазаревой*

Дрессировщик Эдгард Запашный в «Телеграме» сделал репост из телеграм-канала «Кино». Там рассказывалось о пробелах в образовании телеведущей Татьяны Лазаревой*.

Отмечается, что она училась в Новосибирском государственном педагогическом университете и в Кемеровском государственном институте культуры. Причем оба не закончила.

Также рассказывалось, чем еще в этой жизни занималась Татьяна Лазарева*. Скрипка, КВН, «О.С.П. – Студия», «ТЭФИ», СТС, сериалы, радио, кино, книги, много работы на телевидении. В конце поста утверждается, что она стала гражданкой Испании.

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Напомним, что Татьяна Лазарева* сделала за последнее время ряд противоречивых заявлений. В России она в ближайшие годы вряд ли появится.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.