Запашный показал, как выглядит памятник Кобзону в Москве

Дрессировщик Эдгард Запашный в «Телеграме» рассказал, что побывал на церемонии открытия памятника народному артисту Советского Союза Иосифу Кобзону. Он сфотографировался около монумента.
«В Москве установили памятник народному артисту СССР Иосифу Давыдовичу Кобзону».
Эдгард Запашный около памятника Иосифу Кобзону. Фото: телеграм Эдгарда Запашного
Кроме того, Запашный разместил снимок с вдовой Кобзона, Нелли. Она также посетила церемонию открытия памятника в Оружейном переулке столицы.
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Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Певец похоронен на Востряковском кладбище столицы.