Запашный показал, как выглядит памятник Кобзону в Москве

Кроме того, Запашный разместил снимок с вдовой Кобзона, Нелли. Она также посетила церемонию открытия памятника в Оружейном переулке столицы.

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Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Певец похоронен на Востряковском кладбище столицы.