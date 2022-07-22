Запашный — о позиции Пугачевой: «Это ее очень сильно отличает от великого Кобзона»

Эдгард Запашный заявил, что не поддерживает позицию Максима Галкина, полагая, что сейчас не то время, когда страну стоит критиковать публично. Однако заметил, что комик имеет право высказывать свои мысли.

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Дрессировщик подчеркнул, что Алла Пугачева, жена Максима Галкина, при этом не высказывает своей позиции относительно геополитической ситуации.

«Это ее очень сильно отличает от великого Кобзона, который никогда не стоял в стороне», — сказал Эдгард Запашный.

Он заявил, что Примадонна сама решает говорить на те или иные темы или нет. «Разделяют ли они одно мнение, мне эта информация неизвестна», — прокомментировал артист.

Источник: ural.kp.ru.