Запашный: «Гудков должен сделать вывод и объясниться перед людьми»

После выхода в Интернете пародии Александра Гудкова «Я узкий» на клип Шамана «Я русский!» на голову комика обрушилась волна хейта. Некоторые общественники и политики высказались, что артист должен понести суровое наказание.

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При этом сам Шаман высказался о Гудкове весьма снисходительно — дескать, если есть пародия, значит песня популярна.

Эдгард Запашный тоже считает, что давать срок за неудачную шутку Александру Гудкову не стоит. Однако комик все-таки должен выступить перед народом и расставить точки над «и».

«Я надеюсь, что Александр сделает правильный вывод и сможет найти слова, чтобы объясниться перед людьми, которых он, как мне кажется, ненароком обидел», — сказал народный артист riafan.ru.