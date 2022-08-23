«Занятия уже не помогут»: Загитова публично опозорилась, и Губерниев жестко над ней посмеялся

Комментатор предложил-таки свою помощь.
Алина Загитова

Алина Загитова. Фото: Global Look Press

Фигуристка Алина Загитова после выступления со сказкой в шоу Татьяны Навки взяла речь. Девушка, не отличающаяся красноречием, много повторялась и запиналась.

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Кадры с Загитовой не пропустил мимо себя Дмитрий Губерниев. Спортивный комментатор жестко высмеял Алину и предположил, что его помощь в ораторском мастерстве бы ей явно не помешала.

«Добавить можно и нужно! Над техничной техникой речистой речи и мастерским мастерством эфирного выступления в эфире или публичного выступления перед публикой Алине Загитовой нужно очень много работать… Тут три занятия со мной уже не помогут, надо в районе четырех-пяти занятных занятий», - посмеялся комментатор в своем микроблоге.

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