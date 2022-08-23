«Занятия уже не помогут»: Загитова публично опозорилась, и Губерниев жестко над ней посмеялся

Фигуристка Алина Загитова после выступления со сказкой в шоу Татьяны Навки взяла речь. Девушка, не отличающаяся красноречием, много повторялась и запиналась.

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Кадры с Загитовой не пропустил мимо себя Дмитрий Губерниев. Спортивный комментатор жестко высмеял Алину и предположил, что его помощь в ораторском мастерстве бы ей явно не помешала.