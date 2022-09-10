Заняла на лечение умирающего отца: Black Star отсудил 1,6 миллиона у своей экс-сотрудницы

В 2018 году Таисия заключила договор займа с Black Star на 1,2 миллиона рублей. Сумму она должна была отдавать частями, по 212 тысяч рублей в месяц.

Мамедова не справилась с выплатами. Ее папа скончался, а долг она так и не отдала.

Сначала Black Star продлил сроки возврата суммы, заключив с Таисией допсоглашение. Когда и новые даты были нарушены, компания обратилась в Басманный суд.

В итоге с женщины взыскали основной долг и проценты за просрочку (1,6 миллиона рублей).