Заняла на лечение умирающего отца: Black Star отсудил 1,6 миллиона у своей экс-сотрудницы

Женщина не смогла вовремя отдать деньги лейблу.
Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Black Star отсудил крупную сумму денег у 35-летней Таисии Мамедовой. Женщина заняла у лейбла 1,2 миллиона рублей на лечение тяжелобольного отца, но не смогла отдать сумму вовремя.

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Как сообщил Telegram-канал Mash, Таисия долгое время работала в компании. В 2016 году ее повысили до должности директора службы эффективности персонала. 

К сожалению, через некоторое время у женщины наступила черная полоса в жизни: тяжело заболел отец. Лечение требовало огромных денег, которых в семье не было.

В 2018 году Таисия заключила договор займа с Black Star на 1,2 миллиона рублей. Сумму она должна была отдавать частями, по 212 тысяч рублей в месяц. 

Мамедова не справилась с выплатами. Ее папа скончался, а долг она так и не отдала.

Сначала Black Star продлил сроки возврата суммы, заключив с Таисией допсоглашение. Когда и новые даты были нарушены, компания обратилась в Басманный суд.

В итоге с женщины взыскали основной долг и проценты за просрочку (1,6 миллиона рублей).

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