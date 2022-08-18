«Занимается уничтожением русской культуры»: Шахназаров назвал Богомолова бездарным режиссером

По словам Шахназарова, у таких людей стоит четкий план развалить страну изнутри. «У них во власти есть покровители. Они живут на государственные бабки. Вот Ройзмана же никто не трогает, а вы почитайте, что он пишет. У него масса читателей. Он на все законы клал с прибором», — заявил Шахназаров.

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Напомним, что Константин Богомолов — муж светской львицы Ксении Собчак. Он худрук Театра на Малой Бронной.