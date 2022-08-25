Занервничал «мажор»: Прилучный прослезился, увидев молодую невесту в белом платье со шлейфом (видео)

Павел Прилучный является одним из самых известных актеров в России. Он прославился благодаря ярким ролям в сериале «Мажор», «Закрытая школа». А вот о личной жизни после развода с Агатой Муцениеце артист умалчивал.
Хотя общественности было известно о его романе с Мирославой Карпович. Но в этом году он представил всем новую возлюбленную, которой оказалась коллега по сериалу «В клетке».
На этот раз Павел стал публиковать фото с Зепюр Брутян. Они вместе уехали отдыхать в Турцию, потом в Армению и недавно пара побывала на Мальдивах.
Журналисты узнали, что они тайно расписались в ЗАГСе еще весной. А вот 25 августа влюбленные организовали пышную свадьбу. По некоторым данным, клятвами они обменялись в Армении.
В Сети стали появляться кадры с мероприятия. Прилучный в синем костюме и белой рубашке предстал на торжестве. Гости собрались у водоема, где была поставлена декоративная рамка. Невесту привел ее папа.
Брутян в пышном платье с длинным шлейфом и фатой появилась на глазах публики. Когда она оказалась перед женихом, то пустила слезу. Не сдержался и сам Паша. Он занервничал, убрал очки и смахнул слезу.
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Торжество продолжилось уже в зале дворца. Там они станцевали под свадебную песню Мота. Среди гостей был Стас Михайлов с супругой. Публика восхищалась пышным праздником. Прилучный с радостью танцевал с молодой невестой. Напомним, что Зепюр его моложе на восемь лет. От первого брака у Павла есть дети, Тимофей и Мия. По всей видимости, малышей на свадьбу он не пригласил.