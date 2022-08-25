Занервничал «мажор»: Прилучный прослезился, увидев молодую невесту в белом платье со шлейфом (видео)

Павел Прилучный является одним из самых известных актеров в России. Он прославился благодаря ярким ролям в сериале «Мажор», «Закрытая школа». А вот о личной жизни после развода с Агатой Муцениеце артист умалчивал.

Хотя общественности было известно о его романе с Мирославой Карпович. Но в этом году он представил всем новую возлюбленную, которой оказалась коллега по сериалу «В клетке».